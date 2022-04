Aus von Rainer Koch ist richtig für den Neuanfang - Kommentar von Pit Gottschalk

Rainer Koch legt sein Amt bei der UEFA nieder und tritt beim Bayerischen Fußballverband nicht mehr zur Wiederwahl an. SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk hat zu diesem Schritt eine klare Meinung.

Für Außenstehende klingt die Nachricht zunächst belanglos: Rainer Koch, der umstrittene Ex-Vizepräsident beim DFB, gibt seine Aufgabe in der Uefa-Führung auf, tritt nicht mehr für das Präsidentenamt beim Bayerischen Fußballverband an und kehrt in seinen alten Beruf (Richter) zurück.