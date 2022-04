UFL: Gameplay-Test! Positives Feedback für FIFA-Konkurrent

Der Release von UFL rückt stetig näher. Vor kurzem konnten Gäste der Leaders Conference in Abu Dhabi sogar schon Gameplay der neuen Fußball-Simulation von Strikerz Inc. testen.

Seit der Veröffentlichung des Reveal-Trailers im Januar 2022 herrscht Gewissheit darüber, dass UFL im Verlauf des Jahres offiziell erscheinen wird. Auch wenn noch kein genaues Datum bekanntgegeben wurde, so rückt der Release dennoch Tag für Tag näher. Das neueste Update von Strikerz Inc. befeuert zudem die Hoffnung auf ein positives Spielerlebnis.

Wie das Entwicklerstudio via twitter mitteilte, konnten die Gäste der Leaders Conference in Abu Dhabi bereits einen Blick auf die neue Fußball-Simulation werfen und in privaten Gaming-Sessions sogar das Gameplay testen. Lobende Worte sollten folgen. Die Messe in den Vereinigten Arabischen Emirate dient als jährlicher Austausch zwischen Größen der Sportindustrie. Verhandlungen über mögliche Lizenzen und Partnerschaften liegen nahe, wurden aber nicht von offizieller Seite bestätigt.

UFL-Produktion: Rückkehr zur Normalität

Laut Eugene Nashilov, seines Zeichens CEO von Strikerz Inc., geriet die Entwicklung des Spiels zwar etwas ins Stocken, habe aber keine kritischen Züge angenommen. Das Entwicklerstudio mit Hauptsitz in Minsk ist direkt von der Invasion Russlands betroffen. Der Geschäftsführer lies durchblicken, dass einige Mitarbeiter in der Ukraine geblieben sind. Er selbst wurde in Belarus geboren. Trotzdem stand die Produktion für keinen Tag still. Nun soll nach und nach wieder Normalität einkehren.