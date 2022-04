Hearthstone: Jahr der Hydra bringt die Forscherliga zurück!

Am 12. April kommt mit „Reise in die Versunkene Stadt“ die neuste Hearthstone-Erweiterung raus. Neben neuen Karten und Mechaniken für den Standard-Modus, bricht mit der ersten Expansion des Jahres wie gewohnt ein neues Zeitalter im Hearthstone-Universum an.

In gut einer Woche endet in Hearthstone das Jahr des Greifen - und das Jahr der Hydra wird beginnen. Was im ersten Moment an asiatische Astrologie anmutet, ist schon ein seit einigen Jahren fortlaufender Prozess, der das beliebte Kartenspiel zu Beginn eines neuen Zyklus frisch halten soll und meist mit grundlegenden Veränderungen daher kommt.