Eintracht Frankfurt: Warum ging der Plan mit Andreas Möller schief?

Die Zusammenarbeit endete vorzeitig am 1. April statt wie geplant im Sommer, Nachfolger Alexander Richter hat die Arbeit am Nachwuchsleistungszentrum der Hessen bereits aufgenommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Möller und Eintracht: Keine glückliche Beziehung

Der Anfang war schon äußerst schwierig und voller Spannungen. Ex-Sportvorstand Fredi Bobic hatte ihn Ende 2019 als Chef des NLZ installiert und die Fans damit auf die Palme gebracht. Im Stadion gab es ein Konterfei von Möller und dem Aufdruck „persona non grata“.

Die Beziehung stand von Beginn an auf wackeligen Füßen, sie war im höchsten Maße angespannt . Zudem stellte sich auch da schon die Frage, welche Qualifikationen er aus seiner Zeit aus Ungarn wirklich mitbringt.

Corona erschwerte die Arbeit, aber...

Doch bevor sich Möller überhaupt richtig zurechtfinden konnte, brach die Corona-Pandemie aus. Im Jugend-Fußball war kein Training erlaubt, einen Spielbetrieb gab es nicht. Talente konnten so nur sehr schwer entwickelt, ein Plan kaum umgesetzt werden.

Dennoch mangelte es im Hintergrund an Kontinuität. Jerome Polenz und Thomas Broich kamen vielumjubelt und folgten Ex-Sportvorstand Fredi Bobic sofort zu Hertha BSC. Obwohl die U19 der Eintracht aktuell Platz drei in der Bundesliga Süd/Südwest belegt, ist Trainer Jürgen Kramny nicht unumstritten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Unter Chefcoach Oliver Glasner jedenfalls fand noch kein Talent den Weg in den Profikader. Im Gegenteil: U19-Star Antonio Foti (14 Tore und vier Vorlagen in 17 Partien) wurde zuletzt zwar mit einem Profivertrag ausgestattet. Glasner war bei einem Testspielauftritt jedoch so unzufrieden, dass er ihn nach Einwechslung vorzeitig wieder vom Feld nahm.