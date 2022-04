Bundesliga: Leitl will in Fürth bleiben - Gleicher Weg wie Streich?

Stefan Leitl kann sich gleiche Rolle wie Christian Streich vorstellen

Auch Azzouzi wies das Gerücht zurück, wonach Leitls Abgang feststehe: "Das ist mitnichten so." Stattdessen hofft er auf einen Verbleib. "Wir haben in dieser Saison immer zum Trainer gestanden", betonte Azzouzi, "ich glaube schon, dass er das einordnen kann. Stefan weiß, was er an unserem Verein hat."