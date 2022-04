DVV findet Nachfolger von Giani - Winiarski übernimmt Nationalmannschaft

Der frühere Weltklasse-Außenangreifer, als Nationalspieler 2014 Weltmeister, ist seit 2019 Cheftrainer in Danzig. Dort stehen in DVV-Kapitän Lukas Kampa und Moritz Reichert derzeit zwei deutsche Nationalspieler unter Vertrag. Zur neuen Saison wechselt Winiarski allerdings innerhalb Polens zu Warta Zawiercie.

Amtsantritt für Michal Winiarski in der Nations League

"Wir haben uns für einen jungen und aufstrebenden Trainer entschieden, der bereits als Spieler ein Gewinner war und als Trainer in der hart umkämpften polnischen Liga bisher das Maximum aus den Möglichkeiten des Klubs herausholt", sagte DVV-Sportdirektor Christian Dünnes: "Wir gehen das große und schwer erreichbare Ziel der Olympiaqualifikation für Paris 2024 an und wollen uns dabei von Jahr zu Jahr und Turnier zu Turnier steigern, sowie in den nächsten Jahren in der Weltrangliste unter die Top 10 zurückkehren."