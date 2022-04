BVB: Nico Schlotterbeck vor Dortmund-Wechsel - Hummels in Pläne eingeweiht

Folgt Schlotterbeck seinem Vorbild? BVB bastelt an der Zukunft

Die BVB-Bosse haben erkannt, dass das Team ein neues Gesicht braucht. Bei Nico Schlotterbeck hat sich der Klub in die Pole Position gebracht. Mats Hummels ist in die Umbruchpläne eingeweiht.

Die Dortmunder machen nun auch bei Nico Schlotterbeck ernst! Sky -Informationen, wonach es vor der Länderspielpause ein geheimes Treffen in Dortmund zwischen dem Verteidiger und den BVB-Verantwortlichen gegeben hat, kann SPORT1 bestätigen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

So hat der BVB Schlotterbeck überzeugt

In dem geheimen Treffen, das Mitte März stattgefunden hat, haben Rose und Kehl den Freiburger Neu-Nationalspieler (zwei A-Einsätze) mit einer klaren Perspektive überzeugt. Gemeinsam mit Noch-Bayern-Star Süle soll „Schlotti“ die zukünftige BVB-Innenverteidigung bilden.

Was die schwarz-gelben Verantwortlichen an Schlotterbeck besonders schätzen: Seine Einstellung, seinen Siegeswillen und seine forsche Art. Denn trotz seiner erst 22 Jahre ist der gebürtige Waiblinger nicht auf den Mund gefallen, traut sich auch mal in der Kabine das Wort zu ergreifen.