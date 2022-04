PSG.LGD: Chinesische eSports-"Lümmel" werben für Kondome

Kuriose Partnerschaft mit Kondomhersteller

Wie tief die Pariser unterstütze Organisation in der Sache drinsteckt, könnten wir laut Screenshot am 19. und 20. April erfahren. Ein Banner im Screenshot weist auf diese Daten hin. Von offizieller Seite wurden bisher keine Informationen preisgegeben.

Spot und Häme ist dem Team aber auf jeden Fall sicher. In ihrer Heimat China werden Vergleiche zu ihrer Leistung bei der letzten Weltmeisterschaft gezogen. Trotz des respektablen Abschneidens und der Vizeweltmeisterschaft, wird der zweite Platz als sportliches Scheitern betrachtet. In der chinesischen eSports-Kultur wurde das Team daraufhin als „Penis“ bezeichnet - eine für Finalverlierer benutzte Beschimpfung. In diesem Sinne ist ihre neu gewonnene Partnerschaft gleich doppelt skurril.