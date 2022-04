La Liga: Gareth Bales Berater kündigt Abschied von Real Madrid an

Gareth Bale kommt bei Real Madrid seit geraumer Zeit nicht mehr zum Einsatz. Nun kündigt sein Berater den Abschied des 32-Jährigen an.

Nun bestätigte sein Berater Jonathan Barnett im Interview mit Deportes Cuatro , dass Bale den Verein im Sommer ablösefrei verlassen wird: „Er verdient einen guten Abschied vom Verein“, so der Berater des ehemals teuersten Spielers der Welt. Der Waliser habe „noch keine Entscheidung für die Zukunft getroffen.“

Neben den spanischen Medien ließ Barnett auch an den Fans kein gutes Haar: „In den nächsten 20 Jahren werden die Fans sehen, wie gut Bale war, und sie werden es bereuen.“

Bale müsse „den Fans nichts mehr beweisen. Er hat nichts Falsches getan. Er ist ein ruhiger Typ, der nicht mit der Presse reden will, er will nur Fußball spielen. Warum sollte er sich erklären?“, fragte der 72-Jährige.

Barnett: „Es ist eine Schande“

Dies entspreche aber nicht der Wahrheit, wie Barnett erklärte: „Es kommt vor, dass Leute, die ihn nicht kennen, dies behaupten. Dumme und unwissende Menschen, die nicht mit ihm gesprochen haben. Es ist eine Schande. Er hat sich in Madrid sehr wohlgefühlt, er kam in jungen Jahren hierher, seine Kinder wurden hier geboren, er hat während der Corona-Pandemie viel Geld an spanische Krankenhäuser gespendet und er liebt die Stadt und den Verein. Ich glaube, es sind die Parasiten, die schlecht über ihn reden.“