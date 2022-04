Ter Stegen sieht Eintracht physisch im Vorteil

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen sieht Eintracht Frankfurt vor dem Duell mit dem FC Barcelona zumindest körperlich im Vorteil. "Grundsätzlich wissen wir, dass sie physisch stärker sind als wir, das ist einfach so. Ich glaube, das ist eine der physisch stärksten Mannschaften in der Bundesliga", sagte der Barca-Schlussmann vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) im RTL/ntv-Interview.