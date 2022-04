EU Master: Unicorns of Love Sexy Edition ungeschlagen in der Knock-Out-Stage

Mit 6:0 qualifizierte sich UOL SE souverän für die Knock-Out-Stage der EU Masters © Amazon European Master via Twitter

Die Gruppenphase der Play-Inn-Stage der Amazon European Master ist vorbei. Der einzige deutsche Vertreter, die Unicorns of Love Sexy Edition, sind souverän weiter. Nun wartet ein vermeintlich leichter Gegner in der Knock-Out-Stage.

Auch der zweite Tag der Play-Inn-Stage der EU Masters lief sehr gut für Fans, die es mit Unicorns of Love SE halten. Die Einhörner - immerhin der einzige Vertreter der heimischen Strauss Prime League - konnten ihr starkes 3:0-Ergebnis aus dem ersten Gruppenspieltag bestätigen. Mehr noch: Sie wiederholten das Kunststück auch am zweiten Tag.

Wie schon am Tag zuvor wurden nacheinander das tschechische Team eSuba, Bifrost aus Norwegen sowie die kroatische eSports-Organisation Team Valiance besiegt. Der Lohn war ein unangefochtener erster Platz in der Gruppe B. Damit qualifizieren sich die Einhörner automatisch für die nächste Runde - die Knock-Out-Stage. Dort treffen sie auf den Gruppenzweiten der Gruppe A: Entropiq.

Und die Chancen stehen gut, dass sich die deutsche Organisation auch hier durchsetzen wird. Denn der tschechische Gegner ist einer der einfacheren Gegner, den die Einhörner zugelost bekommen konnten. Entropiq kam mit einer Bilanz von 3:3 aus der Gruppenphase. Von den Teams, die am Ende in ihrer Gruppe Zweiter wurden, war lediglich das portugiesische Team EGN Esports mit vier Niederlagen bei nur zwei Siegen schlechter. Zum Vergleich: Bifrost aus der Einhörner Gruppe B und die Iron Wolves aus Gruppe C qualifizierten sich mit einer Bilanz von jeweils 4:2 für die anstehende Knock-Out-Stage, die bereits heute beginnt.