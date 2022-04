Formel 1: Max Verstappen kontert Kritiker und sieht sich als echter Champion

Max Verstappen will seinen WM-Titel verteidigen © Imago

Max Verstappen ist es leid, immer wieder auf das kontroverse Saisonfinale in der Formel 1 hingewiesen zu werden. Der Red-Bull-Pilot erklärt, warum er ein wahrer Weltmeister ist.

Die letzte Saison in der Formel 1 endete mit einem Herzschlagfinale - und Red Bull hatte sein langersehntes Ziel endlich erreicht.

Der Sieg und damit der Weltmeistertitel gingen an Max Verstappen - der aber nicht nur auf seine ebenso grandiose wie umstrittene letzte Runde reduziert werden will.

„Ich habe es bewiesen, indem ich die meisten Siege, die meisten Poles und die meisten Führungsrunden geholt habe. Die Leute vergessen das anscheinend, sie schauen nur auf Abu Dhabi. Aber wir hatten mehr Rennen als Abu Dhabi in der Saison“, erklärte Verstappen nun. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Verstappen: Da geht noch mehr

Der Niederländer stellte gegenüber Medien klar: Das letzte Rennen der Vorsaison sollte „langsam kein Thema mehr sein. Ich hatte 2021 am meisten Siege, Pole-Positionen und Führungsrunden.“

Für den Red-Bull-Piloten ist das jedoch längst abgehakt - er will jetzt noch einen draufsetzen. „Wenn man sich die vergangene Saison anschaut, hätten wir mehr Siege haben können, und auch mehr Poles“, so der Weltmeister, der nach seinem bitteren Ausfall beim Saisonauftakt in Bahrain zum Sieg gefahren war. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)