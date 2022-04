Hansi Flick bekommt Mini-Trainingslager in Dubai © AFP/SID/JOHN THYS

Hansi Flick will vor der WM soviel Zeit wie möglich mit seinem Team verbringen. Dafür reist er mit der DFB-Auswahl offenbar auch nach Dubai.

Einschwören für den fünften Stern: In einem Mini-Trainingslager in Dubai soll sich die deutsche Nationalmannschaft den Feinschliff für ihre Titel-Mission bei der WM in Katar holen.