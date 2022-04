Torquator Tasso ist Galopper des Jahres

Torquator Tasso hatte im vergangenen Jahr als drittes deutsches Pferd sensationell den Prix de l?Arc de Triomphe in Paris gewonnen. Bei fünf Starts in Grupperennen feierte er für Trainer Marcel Weiß 2021 drei Siege. Dabei galoppierte er eine Gewinnsumme von über drei Millionen Euro ein. Torquator Tasso wird in diesem Jahr am 29. Mai in Baden-Baden in die Saison starten.