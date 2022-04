Mascia neue DACH-Geschäftsführerin bei DAZN Group

Anzeige

Wechsel in der Geschäftsführung bei DAZN © AFP/SID/MARCO BERTORELLO

SID

Wechsel in der Führung beim Sportmedienunternehmen DAZN Group: Alice Mascia übernimmt am 1. Mai als Geschäftsführerin die Leitung in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH). Das gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Der bisherige DACH-Leiter Thomas de Buhr verlässt DAZN „im Laufe dieses Jahres“.

Mascia verfüge über 20 Jahre umfassende Erfahrung in der Medien- und Telekommunikationsbranche, teilte DAZN mit. "Mascias große Erfahrung in der Branche wird dazu beitragen, die ehrgeizigen Wachstumsziele der DAZN Group in der DACH-Region weiter zu beschleunigen und die führende Sport-Entertainment-Plattform zu werden", heißt es in der Stellungnahme.

Vor ihrem Wechsel zu DAZN war Mascia für die Foxtel Group und bei Sky Deutschland tätig. "Ihre Erfahrung und ihr Wissen über den Markt werden das Geschäft vorantreiben. Sie kommt zu einem aufregenden Zeitpunkt zu uns, da wir beginnen, uns zu einem echten globalen Anlaufpunkt für Sportfans zu entwickeln", sagte Shay Segev, CEO der DAZN Group.

Zum Unternehmen gehören neben der Streamingplattform, die unter anderem Rechte an der Fußball-Bundesliga und der Champions League besitzt, auch die Portale spox.com und goal.com.