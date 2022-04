Eishockey-Länderspiel live: Deutschland - Tschechien im Free-TV auf SPORT1

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Rahmen der WM-Vorbereitung am 14. April auf die Auswahl Tschechiens - SPORT1 überträgt die Partie ab 17 Uhr.

Nach dem frühen Aus bei den Olympischen Spielen liegt der Fokus beim DEB-Team nun voll auf der WM im Mai und der Rückkehr in die Erfolgsspur. Die Weichen für die Zukunft sind mit der Vertragsverlängerung von Bundestrainer Toni Söderholm seit kurzem langfristig gestellt. ( NEWS: Alles zur Eishockey-WM )

„Jedem Spieler muss bewusst sein, wie hart wir arbeiten müssen. Ich will, dass wir die Platzierung aus dem letzten Turnier verbessern. Wir müssen beweisen, dass wir besser sind“, forderte der Eishockey-Bundestrainer, der bei seiner ersten WM 2019 nach starker Vorrunde auf Anhieb das Viertelfinale erreichte und zwei Jahre später gar ins Halbfinale stürmte.

Eishockey live: Deutschland gegen Tschechien gefordert

Auch Sportdirektor Christian Künast nahm zwei Monate nach den Winterspielen und knapp einen Monat vor Beginn der WM kein Blatt vor den Mund und pflichtete Söderholm bei. Die Analyse sei „hart und intensiv“ gewesen. Künast bemängelte kleine Fehler in der Orga.

„Wir waren zu deutsch in der Vorbereitung“, kritisierte der 51-Jährige und gab klare Zielsetzungen für die Zukunft aus: „Wir wollen, dass Deutschland eine Nation sein wird, die um Medaillen mitspielen will und immer um Medaillen mitspielen kann.“ ( Eishockey-WM: Der Spielplan )

Um wieder Selbstvertrauen aufbauen zu können, sollte möglichst gegen Tschechien gleich ein Sieg her. Nach dem Spiel am 14. April kommt es einen Tag später zu einem weiteren Aufeinandertreffen. Das WM-Turnier mit den 16 Teams aus der Top-Division findet vom 13. bis 29. Mai 2022 in Tampere und Helsinki statt. (NEWS: Alles Wichtige zum Eishockey)