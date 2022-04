Tennis: Huber sieht keine Nachfolgerin für Kerber und Co.

"Da gab es dann eine Lücke von ein paar Jahren - und es kamen nicht sofort Kerber, Petkovic und Co. nach", fügte Huber an: "Sicher ist, dass es im Moment niemanden gibt, der die Lücke unmittelbar schließen könnte, da müssen wir ganz ehrlich sein."

Huber: Häufig dauert es dann ein paar Jahre

Huber, Sportliche Leiterin des am 18. April startenden WTA-Turniers in Stuttgart, hält die Situation nicht für ungewöhnlich. „Es ist nicht so, dass etwa in den USA oder in Frankreich alle fünf Jahre Top-10-Spielerinnen nachrücken.“