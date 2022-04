Anzeige

Riot Games und Verizon pushen NA-eSports-Szene in Wild Rift Riot x Verizon - League of Legends: Wild Rift in Nordamerika

Riot Games geht mit Verizon eine Partnerschaft für League of Legends: Wild Rift ein, um die eSports-Szene in Nordamerika anzuschieben © Riot Games

Florian Merz

Im asiatischen Raum ist Wild Rift unlängst ein fester Bestandteil der eSports-Szene. Nun soll eine neue Kooperation dem Spiel in Nordamerika auf die Sprünge helfen.

Mit League of Legends: Wild Rift transportierte Riot Games das Erlebnis der PC-Vorlage auf mobile Endgeräte. Während in Südostasien, sowie China und Korea eine florierende Wettkampfszene existiert, befindet sich diese in Europa und Nordamerika noch immer im Aufbau.. Zumindest in den USA und Kanada soll sich das anhand einer neuen Kooperation ändern.

Ein alter Bekannter - Verizon

Gemeinsam mit dem Technologieunternehmen Verizon plant Riot Games die Wild-Rift-Szene in Nordamerika anzuschieben. Beide Unternehmen haben bereits in der Vergangenheit bei Spielen wie Valorant und dem eigentlichen League of Legends zusammengearbeitet. Die Kooperation soll nun der Wild-Rift-Szene einen entsprechenden Anschub verpassen, um eine größere Resonanz für den mobilen MOBA-Titel zu generieren. Unter anderem sind eigene Promo-Aktionen und Fan-Events geplant. Im Gegenzug wird Verizon als Partner und Sponsor im Rahmen verschiedener Übertragungen und Wettbewerbe genannt.

