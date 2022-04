WWE-Paukenschlag um Imperium nach WrestleMania schockt deutsche Fans

Es sieht so aus, als ob Imperium - im vergangenen Jahr schon durch die Entlassung von Alexander Wolfe (Axel Tischer) dezimiert - in seiner bisherigen Form Geschichte ist. ( SPORT1 -Interview: Axel Tischer über „leere Versprechungen“ bei WWE )

Imperium zerbricht - eine plötzlich wirkende WWE-Entscheidung

Sollte diese Entscheidung nun gefällt sein, wirkt sie kurzfristig. Noch am WrestleMania-Wochenende in Dallas hatte WWE Imperium gemeinsam zu einem internationalen Medientermin geschickt.

RAW oder SmackDown erschien als klares Ziel

Es sah auch durchaus so aus, als ob es für das Trio große Pläne geben würde: Der frühere WALTER - der lange aus persönlichen Gründen abgelehnt hatte, in die USA zu ziehen - war im vergangenen Jahr doch vom Europakader NXT UK nach Übersee gezogen.

Barthel und Aichner fuhren ihre Klasse im Ring nochmal hoch und trainierten sich auch einen deutlich definierteren Körper an, auch Schwergewicht WALTER verlor viele Pfunde. Eine Empfehlung für eine Beförderung in die Hauptshows RAW und SmackDown schien das unausgesprochene, aber klar erkennbare Ziel.

Niederlage für Gunther wirkt wie Schlusspunkt

Genau das stand für viele Fans zuletzt zunehmend in Frage. Der Namenswechsel von WALTER zu Gunther wurde von vielen schon als Missgriff empfunden, am WrestleMania-Wochenende kam eine neue Irritation hinzu, als das Trio ein neues, selbst komponiertes Theme bekam - anstelle der bewährten und atmosphärischen Klassik-Klänge des 2. Satzes aus der 9. Sinfonie von Antonin Dvorak. Barthel und Aichner verloren bei der Gelegenheit auch ihre Tag-Team-Titel an das Duo MSK.

Während dieser Titelverlust nach sechs Monaten Regentschaft erstmal noch nicht überbewertet werden musste, hat die Niederlage Gunthers größere Signalwirkung: Er wirkt wie der Schlusspunkt für ihn bei NXT. Den amtierenden Champion mit einer klaren Niederlage „over“ zu bringen ist in der WWE-Welt oft der letzte Schritt vor einem Wechsel in einen anderen Kader oder eine andere Veränderung.

Joe Gacy und Harland rücken mit Schock-Story ins Zentrum

Anstelle von Gunther und Co. wurden bei NXT das Duo aus Joe Gacy und Harland (der ehemalige Brock-Lesnar-Lookalike Parker Boudreaux) als neue Top-Bösewichte ins Zentrum gerückt, die beiden entführten am Ende der Show in einer Schock-Aktion den frisch in die Hall of Fame eingeführten Rick Steiner, Breakkers Vater.