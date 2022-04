UEFA-Exko entscheidet über Reform

Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) wird am Donnerstag in Nyon über eine Reform des Financial Fair Play (FFP) entscheiden.

Frankfurt am Main (SID) - Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) wird am Donnerstag in Nyon über eine Reform des Financial Fair Play (FFP) entscheiden. Demnach soll das umstrittene und oftmals unzureichend umgesetzte FFP durch neue Regularien zur Financial Sustainability ersetzt werden. Laut übereinstimmenden Medienberichten dürften die Klubs damit künftig nicht mehr als 70 Prozent ihrer Einnahmen für Transfers, Gehälter und Beraterhonorare ausgeben, eine von vielen Seiten geforderte Gehaltsobergrenze wird es allerdings nicht geben.