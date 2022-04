FIFA 22: Zu viel Lob? Gegenwind für Elias Nerlich

Twitch-Streamer EliasN97 äußert sich sehr positiv über das Final-Turnier des DFB-ePokals in FIFA 22. Ist die Lobeshymne angemessen oder existiert noch eine andere Seite der Medaille?

Dass es besser geht, hat Twitch-Streamer Elias Nerlich Ende letzten Jahres eindrucksvoll bewiesen. Der 23-Jährige stellte mit dem Eligella Xmas-Cup ein eigenes LAN-Event auf die Beine. Die Zuschauerzahlen brachen Rekorde und ließen die Veranstaltung zu einem Erfolg auf ganzer Linie avancieren. Der kompetitive Wettstreit wurde in Pandemie-Zeiten wieder zum Leben erweckt. Nicht nur, aber auch deshalb, nimmt die Meinung des Berliners einen hohen Stellenwert ein.

Positives Feedback für den DFB

Während des Grand Finals des DFB-ePokals powered by ERGO meldete sich der ehemalige Pro von Hertha BSC Berlin jetzt via Twitter zu Wort und lobte die Organisatoren des Events. Obwohl er selbst keinerlei Interesse mehr am aktuellen Ableger der Spielereihe hegt, verfolgt Elias die Szene dennoch weiter. Der Content Creator ist für seine ehrlichen Statements bekannt. Zumeist übt er allerdings Kritik, sodass positives Feedback besonders ins Auge sticht.