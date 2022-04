FC Liverpool: Stars bei Sieg gegen Benfica von Fans attackiert

Wie die Daily Mail schreibt, soll es sich dabei um eine Metallstange gehandelt haben. Ähnliche Szenen ereigneten sich nach dem Spiel, als Diaz die Auszeichnung „Man of the Match“ erhielt.

„Wir haben das schon oft erlebt“

„Wir haben das schon oft erlebt, dass Leute getroffen wurden und so weiter. Es war ziemlich nah an mir dran, aber keiner hat mich getroffen“, sagte der Linksverteidiger am Mikrofon von BT Sports nach dem Spiel. „Ich weiß, wenn es spät im Spiel ist und man frustriert ist ... aber man sollte keine Sachen auf das Spielfeld werfen und versuchen, andere zu verletzen.“

Carragher über die Entwicklung entsetzt

Der ehemalige Liverpool-Spieler Jamie Carragher ist über diese Entwicklung im Fußball ebenfalls beunruhigt: „Das ist mehr als eine schleichende Entwicklung in unserem Spiel. Das ist nicht nur in Portugal so, sondern auch in England, und es passiert jetzt überall“, so der 44-Jährige. „Ich denke, dass viele dieser Fans jetzt das bekommen, was sie verdienen, nämlich Sperren bis zum Ende der Saison oder eine dreijährige Sperre. Ich denke, es muss diese Art von Abschreckung geben.“