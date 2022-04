NHL: Edmonton baut Siegesserie ohne Draisaitl aus

Auch ohne Eishockey-Superstar Leon Draisaitl bleiben die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL auf dem Vormarsch. Edmonton feierte durch das 2:1 nach Verlängerung bei den San Jose Sharks den fünften Sieg in Folge, bei dem Draisaitl aus zunächst unbekannten Gründen nicht mitwirken konnte.

Der Angreifer hatte in der Partie zuvor gegen die Anaheim Ducks (6:1) die 100-Punkte-Marke geknackt und sich am Montag wegen kleinerer Blessuren eine Auszeit vom Training genommen. Den Siegtreffer gegen San Jose besorgte derweil sein Kapitän Connor McDavid, der nach 31 Sekunden in der Overtime zuschlug. Die Oilers belegen in der Pacific Division nun den zweiten Platz und sind klar auf Play-off-Kurs.