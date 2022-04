Aus im Kampf um NBA-Play-offs: Siebte Niederlage in Folge für Lakers

Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James haben nach der nächsten Niederlage keine Chance mehr auf die Play-offs in der NBA.

Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James haben nach der nächsten Niederlage keine Chance mehr auf die Play-offs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Der 17-malige Meister verlor ohne den verletzten James 110:121 gegen die Phoenix Suns und kassierte die siebte Niederlage in Folge.

Als Elfter in der Western Conference können die Lakers das Play-in-Turnier für den Kampf um die Play-offs in den drei noch ausstehenden Spielen nicht mehr erreichen und sind damit erstmals seit 2019 nicht in der Postseason dabei. James fehlte aufgrund einer Knöchelverletzung und musste die Pleite gegen Phoenix von der Seitenlinie aus verfolgen.