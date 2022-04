Handball-EM 2024: EHF-Präsident Wiederer voller Zuversicht

Was erwartet die Fans bei der EM 2024? EHF-Präsident Michael Wiederer glaubt fest an eine erfolgreiche Austragung.

EHF-Präsident Michael Wiederer glaubt fest an eine erfolgreiche Austragung der Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

Der Deutsche Handballbund (DHB) wird in zwei Jahren erstmals eine Männer-EM ausrichten und hofft bei dem Turnier mit 24 Nationen auf einen Zuschauer-Weltrekord. Das Eröffnungsspiel soll in der Fußballarena in Düsseldorf vor über 55.000 Fans stattfinden. Gespielt wird zudem in Mannheim, München, Berlin, Hamburg und Köln.