2. Liga: Fortuna Düsseldorf – FC Hansa Rostock (Freitag, 18:30 Uhr)

Am Freitag bekommt es Düsseldorf mit der Hansa zu tun, einem Kontrahenten, der den Erfolg zuletzt gepachtet hatte. Gegen den Karlsruher SC war für Fortuna Düsseldorf im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Letzte Woche siegte FC Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli mit 1:0. Damit liegt Rostock mit 37 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Nachdem die Fortuna im Hinspiel eine knappe 1:2-Niederlage gegen die Hansa einstecken musste, soll es im Rückspiel erfolgreicher laufen.

Acht Siege, neun Unentschieden und elf Niederlagen stehen bis dato für Düsseldorf zu Buche. Mit dem Gewinnen tat sich der Gastgeber zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.

Nach 28 ausgetragenen Partien ist das Abschneiden von Rostock insgesamt durchschnittlich: zehn Siege, sieben Unentschieden und elf Niederlagen. Der Gast tritt mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.

Die bisherigen Gastauftritte brachten FC Hansa Rostock Respekt in der Liga ein – ein Vorbote für die Partie bei Fortuna Düsseldorf? Beide Mannschaften liegen in der Tabelle nur vier Punkte auseinander. Die Körpersprache stimmte in der Regel bei der Hansa, sodass die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf schon 74 Gelbe Karten sammelte. Ist die Fortuna darauf vorbereitet?