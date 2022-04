Champions League: Manchester City - Atletico Madrid 1:0 - De Bruyne trifft

Manchester City hat sich mit einem 1:0-Sieg im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Atlético Madrid eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Mittwoch erarbeitet.

Dabei verzweifelte die Elf von Pep Guardiola lange Zeit an den Defensivkünstler aus der spanischen Hauptstadt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Die Gastgeber hielten den Ball minutenlang in den eigenen Reihen, kamen aber am Abwehrriegel der Rojiblancos nicht vorbei - jedenfalls bis zur 70. Minute.

Atlético ohne jeglichen Torschuss

„Es war ein sehr schweres Spiel, weil Atletico sehr defensiv gespielt hat“, sagte der Belgier bei DAZN. „Ich finde aber, dass wir es unter den Umständen gut gemacht haben. In der ersten Halbzeit haben wir uns noch schwergetan, hatten dann aber in der zweiten Hälfte mehr Chancen.“

Guardiola erklärte, wie schwer es gewesen sei, Atléticos Riegel zu knacken: „Wir haben geahnt, dass sie 5-3-2 spielen würden, dann haben sie sich darauf eingestellt und im 5-5 gespielt. In prähistorischen Zeiten, heute und in hunderttausend Jahren ist es sehr schwierig, eine 5-5 anzugreifen, es gibt keinen Platz.“

Der Treffer änderte nichts an der Statik des Spiels: City drückte weiter, Atlético verteidigte mit Mann und Maus. Der englische Meister kam fortan zwar häufiger zu Torchancen, ein zweiter Treffer wollte aber nicht fallen.

Die Spanier verzeichneten während der ersten Hälfte keinen einzigen Torschuss - zum ersten Mal in der Champions League seit der Datenerfassung in der Saison 2003/04. Daran änderte sich auch in der zweiten Halbzeit nichts.