Volleyball: SSC Palmberg Schwerin mit Nervenkrimi zum Playoff-Auftakt gegen Suhl Schwerin besteht Nerventest

Suhl und Schwerin mit epischem Playoff-Fight

SPORT1

Zum Auftakt der Playoffs schlittert der SSC Palmberg Schwerin in einen Nerventest. Nach starken zwei Sätzen lassen sie die Gäste wieder ins Spiel zurückkommen.

Eine Achterbahn der Gefühle!

In der ersten Partie im Playoff-Viertelfinale zwischen SSC Palmberg Schwerin und VfB Suhl LOTTO Thüringen zeigte das Team aus Mecklenburg-Vorpommern in eigener Halle zwei Gesichter. Am Ende bezwang man die Thüringerinnen mit 3:2 (25:18, 25:14, 17:25, 22:25,15:9).

Vor allem Schwerins Trainer Felix Koslowski dürfte über den Auftritt alles andere als erfreut gewesen sein. Allerdings musste er vor dem Spiel auch einräumen, dass er zwar alle zwölf Spielerinnen einsetzen könne, „aber es sind nicht alle zu einhundert Prozent fit.“

Dennoch machte er klar, was er von seinem Team erwartet: „Wir möchten zu Hause natürlich gewinnen!“

Und diesen Eindruck vermittelten seinen Spielerinnen zu Beginn. Zwar konnten die Gäste bis zum Stand von 6:8 noch mithalten, danach zog Schwerin aber zunehmend das Tempo an und flog auf 14:10 und 22:15 davon. Der Satzgewinn war dann nur noch Formsache.

Schwerin gibt das Spiel fast noch ab

In diesem Tempo ging es auch im zweiten Durchgang weiter. Diesmal setzten sich die Gastgeberinnen direkt mit 5:1 und 8:3 ab. Zwar gab es nochmal ein kleines Suhler Zwischenhoch, als man von 4:13 auf 10:15 verkürzen konnte, es war aber nur ein kurzes Strohfeuer.

Pogany: Deshalb haben wir das Spiel gedreht

Im dritten Satz rieb sich Schwerin dann verwundert die Augen. Suhl hatte den Schalter umgelegt und startete hellwach in den Durchgang. Am Ende holte sich die Nummer fünf der Hauptrunde den Satz und witterte nochmal die Chance auf den Coup in fremder Halle - zumal man sich in einem wahren Thriller auch Durchgang vier holte und den Entscheidungssatz erzwang.

Dort hatten die Hausherrinnen aber wieder alles unter Kontrolle und brachten Satz fünf schlussendlich mit 15:9 ins Ziel.

Suhl in Spiel zwei unter Druck

Im zweiten Spiel der Serie geht es am Freitag (ab 20.00 Uhr LIVE auf SPORT1) in Suhl zur Sache. Dann stehen die Thüringerinnen in der Best-of-Three-Serie bereits mit dem Rücken zur Wand. Nur mit einem Sieg können sie das Entscheidungsspiel erzwingen.