2. Liga: Hamburger SV – FC Erzgebirge Aue, 4:0 (2:0)

Der FC Erzgebirge Aue konnte dem Hamburger SV nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der HSV wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war unentschieden mit 1:1 geendet.

Sonny Kittel bediente Robert Glatzel, der in der 13. Spielminute zum 1:0 einschoss. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Kittel das 2:0 nach (45.). Mit der Führung für Hamburg ging es in die Halbzeitpause. Moritz Heyer vergrößerte den Vorsprung, als er nach Vorlage von Glatzel ins Schwarze traf (74.). Nach Vorlage von Josha Vagnoman ließ Ludovit Reis den vierten Treffer des Hamburger SV folgen (82.). Insgesamt reklamierte Hamburg gegen Aue einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Mit nur 29 Gegentoren hat der Hamburger SV die beste Defensive der 2. Liga. Nur fünfmal gab sich der Gastgeber bisher geschlagen. Nach fünf sieglosen Spielen ist der HSV wieder in der Erfolgsspur.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der FC Erzgebirge Aue. Man kassierte bereits 58 Tore gegen sich. Im Sturm des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 26 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Aue verbuchte insgesamt vier Siege, sieben Remis und 17 Niederlagen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der FC Erzgebirge Aue die dritte Pleite am Stück.