Bayern-Sieg wegen Wechsel-Panne futsch? Manuel Gräfe macht SC Freiburg Hoffnung

„Darin ist festgelegt, dass ein Wechsel vollzogen ist, wenn der Spieler das Feld betritt, aber dafür gibt es mehrere Bedingungen. Eine ist die Zustimmung des Schiedsrichters, eine weitere, dass der Spieler das Feld verlassen muss. Also war der Wechsel von Sabitzer/Coman im Wechselslot mit Süle de facto noch nicht abgeschlossen“, erläuterte Gräfe in der Bild .

Gräfe macht Freiburg mit DFB-Regel Hoffnung

Kinhöfer: „Ich würde einiges darauf wetten“

Es stelle sich die Frage, wie stark der Regelverstoß war: „Hat er (Kingsley Coman, d. R.) eine Minute mitgespielt oder zehn Sekunden? War er an einer Torbeteiligung involviert oder nicht? In dem Fall war es so, dass es nur 16 Sekunden waren, in denen er nicht mal den Ball berührt hat“, schildert Kinhöfer