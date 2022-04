Tennis-Sensation Carlos Alcaraz mischt Weltrangliste auf - und toppt Federer, Nadal, Djokovic

Besondere Ehre für den neuen Star am Tennishimmel

Carlos Alcaraz sichert sich beim Masters in Miami den Titel. Der 18-Jährige mischt die Tennis-Elite auf - und toppt mit seinen Erfolgen sogar Nadal, Federer und Djokovic.

Der Spanier hatte dank dieses Schlages das Masters-Turnier in Miami gewonnen - und damit mal wieder Geschichte geschrieben .

Alcaraz telefoniert mit König Felipe VI.

Nach dem Finale und der Siegerehrung hatte der Teenager immerhin König Felipe VI. am Handy. „Es ist ziemlich großartig, einen Anruf vom spanischen König zu bekommen. Ich war nervöser als im Match“, erklärte der Champion.

Nicht einmal Novak Djokovic und Roger Federer waren als Teenager so erfolgreich wie der 18 Jahre alte Spanier. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der ATP)

Er ist nun der drittjüngste Sieger eines Masters. Jünger waren nur Michael Chang 1990 in Toronto und Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal 2005 in Monte Carlo.

Alcaraz bricht Rekorde

Bereits in Rio krönte sich der Rechtshänder zum jüngsten ATP-500-Turniersieger der Geschichte und wurde nach Andrei Medvedev der jüngste Profi in den Top 20 seit 1993.

Als Alcaraz 2021 bei den US Open in das Viertelfinale kam, war er jüngster Teilnehmer unter den letzten Acht bei einem Grand Slam seit Chang 1990 in Roland Garros.