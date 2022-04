Champions League heute LIVE: Benfica - Liverpool, ManCity - Atlético im TV, Stream, Ticker

Das Achtelfinalduell in der Königsklasse zwischen Benfica Lissabon und dem FC Liverpool ist für Jürgen Klopp ein richtungsweisendes Spiel. ( Benfica - Liverpool ab 21 Uhr im SPORT1 -Liveticker )

Der Coach der Reds will ein erstes Ausrufezeichen setzen. Immerhin ist der Champion von 2019 durch eine beeindruckende Serie zum absoluten Favoriten des Wettbewerbs geworden.

Nun stehen jedoch die Wochen der Wahrheit in der Premier League und der Königsklasse an.

Zu Lissabon hat Klopp eine besondere Bindung. Im Urlaub bekam er dort 2015 von Mike Gordon, dem Präsident von LFC-Eigner „Fenway Sports Group“, in einem Anruf den Trainerjob angeboten. „Ich saß vor einer Kaffeebar, bekomme den Anruf, und wir haben die Entscheidung noch in Lissabon getroffen“, so Klopp.