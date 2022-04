PSG: So stark ist Offensivtalent Ismael Gharbi - folgt bald der Wechsel wie Coman & Nkunku?

Anzeige

Ismael Gharbi ist ein aufstrebendes junges Talent von Paris Saint Germain. Doch bisher sind seine Einsatzzeiten bei den Parisern stark begrenzt. Dem 17-Jährigen könnte deswegen bald ein zukunftsverändernder Wechsel zu einem europäischen Top-Klub bevorstehen.

Wenn man über PSG nachdenkt, kommen einem gleich die großen Namen der Superstars in den Sinn. Mbappé oder Neymar. Messi oder Di Maria. Dabei vergisst man leicht, dass auch einige Rohdiamanten in den Reihen des Vorzeige-Klubs schlummern. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

Wie zum Beispiel Ismael Gharbi. Der 17-Jährige spielte schon in den Jugendmannschaften der Pariser und trainiert mittlerweile bei den Profis mit. Dort lernt er auch den Umgang mit den Superstars, wie eine Aufnahme eines Trainings von August 2021 zeigt. Sichtlich nervös begrüßte er damals, ermutigt von Trainer Mauricio Pochettino, sein Idol Lionel Messi. Der Argentinier war zuvor gerade von Barcelona zu PSG gewechselt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Auch in der Kabine, die Gharbi mittlerweile mit den großen Spielern teilen darf, fängt er langsam an, sich wohl zu fühlen. Das ist aber auch Voraussetzung, sollte er sich bei PSG langfristig durchsetzen wollen.

Gharbi kann sich von Lionel Messi und Co. einiges abschauen

Das Talent verbrachte bereits den Großteil der Saison in der ersten Mannschaft, wurde jedoch weiterhin am Wochenende zu Spielen für die Jugendmannschaft abgestellt.

Hierbei geht er einen anderen Weg wie die ebenfalls hochtalentierten Nachwuchsspieler Edouard Michut und Xavi Simons, die beide in der ersten Saisonhälfte mit der U19-Mannschaft trainierten, obwohl sie die Vorsaison mit Pochettinos Mannschaft verbrachten.

Gharbi konnte auch schon Einsatzzeiten in der ersten Mannschaft von Paris Saint Germain verbuchen. Beim Saisonauftakt in der „Trophee des Champions“ gegen Lille kam er zu seinen ersten Profi-Minuten und auch in der Coup de France durfte er schon zweimal sein Können unter Beweis stellen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Die wird ihm jedoch auf Dauer zu wenig sein. Im Gegensatz zu seinen beiden Nachwuchskollegen Michut und Simons, die 2022 den Sprung zu Stammspielern in Pochettinos Kader geschafft haben, muss der junge Offensivspieler weiterhin in der Jugendmannschaft auf Torejagd gehen.

Coman und Nkunku als Vorbilder

Gharbis Vertrag läuft dieses Jahr aus, er möchte unbedingt im Parc de Princes bleiben, verlangt jedoch auch Garantien bezüglich seiner Einsatzzeit in der Ligue 1. Dies könnte sich aber aufgrund der herausragend besetzten Offensive als Problem erweisen, selbst wenn Mbappé den Verein in diesem Sommer verlassen sollte.

Ein Problem, das Kingsley Coman vom FC Bayern nur zu gut kennt. Der Franzose spielte einst auch für die Jugendmannschaft von PSG, musste, wie er kürzlich erzählte, jedoch auch von PSG weg, um sich weiterentwickeln zu können. Und auch Christopher Nkunku hat erst nach seinem Wechsel zu RB Leipzig den Sprung zum Nationalspieler geschafft.

Droht Gharbis dasselbe Schicksal? Coman hat der damalige Wechsel indes nicht geschadet - im Gegenteil. Mittlerweile gehört er zu den besten Spielern der Welt auf seiner Position. Hat Gharbi das Zeug dazu, einen ähnlichen Weg einzuschlagen?

Für den 17-jährigen Gharbi gibt es sogar schon namhafte Interessenten aus dem Ausland. So sollen laut Goal die Premier-League-Klubs FC Liverpool und FC Chelsea ein Auge auf den jungen Franzosen geworfen haben.

Aigoun: „Technisch überdurchschnittlich“

Said Aigoun, sein ehemaliger Jugendtrainer, glaubt jedenfalls an eine erfolgreiche Zukunft des Jungen: „Er ist ein Junge mit einer starken Persönlichkeit“, erklärte der heutige Trainer von Crystal Palace gegenüber RMC. Das junge Talent sei bereits jetzt schon ein Anführer und Wettkämpfer. Seine Charakterstärke sei zudem auf dem Platz zu spüren, so Aigoun weiter.

Guillaume Serra, ein anderer ehemaliger Trainer beschreibt Gharbis Fähigkeiten am Ball gar als „technisch überdurchschnittlich.“ „Er ist in der Lage, in der Mitte zu spielen, aber auch auf der Außenbahn, wo er dann in Richtung Tor driften kann“, fügte er im Gespräch mit RMC hinzu. „Er hat auch ein gutes Gespür dafür, wenn er vor dem Tor steht.“

Es ist daher kein Wunder, dass PSG den jungen Offensivspieler unbedingt halten will. Jedoch wird er selbst schon bald eine Entscheidung über seine Zukunft treffen müssen. So wie er es erst kürzlich bei seiner Zugehörigkeit der Nationalmannschaft tat. Nachdem er seine ganze Jugend noch in der französischen Nationalmannschaft gespielt hatte, entschloss er sich vor kurzem, ab sofort für die spanische Nationalmannschaft aufzulaufen.