LoL: Kurz vor MSI - Riot plant großen Meta-Shake-up!

Der nächste Patch könnte das Rift erschüttern wie ein Schlag Ornns auf seinen Amboss © Riot Games

Robin Ahlert

Die großen League-of-Legends-Regionen befinden sich auf der Zielgeraden des Spring Splits - die Blicke richten sich Richtung Mid-Season Invitational. Doch nicht nur die Teams, auch Riot Games denkt schon voraus.

Das erste große Highlight der professionellen League-of-Legends-eSports-Saison steht demnächst an: In gut einem Monat - am 10. Mai - beginnt mit dem Mid-Season Invitational das nach den Worlds wohl zweitwichtigste internationale Event im alljährlichen LoL-Kalender.

Bis auf T1, das den Spring Split der koreanischen LCK in historischer Art und Weise gewonnen und sich damit schon qualifiziert hat, müssen die restlichen zehn Teilnehmer noch ermittelt werden. Während sich die Teams also noch darauf konzentrieren müssen, überhaupt beim MSI dabei sein zu dürfen, geht der Blick von Entwickler Riot Games jetzt schon in Richtung des großen Events.

Eine Patch-Ankündigung von Game Designer Tim „TheTruexy“ Jiang ist seit heute auf Twitter online, in der er explizit davon spricht, dass der Publisher vorhat, die aktuelle Meta bis zum Beginn des MSI in ihren Grundfesten zu erschüttern.

„Während wir uns auf das MSI vorbereiten, konzentriert sich dieser Patch darauf, die dominanten Picks der Meta aufzurütteln und einige neue hinzuzufügen, die wir [lange] nicht gesehen haben.“

In der folgenden Auflistung derer Champions, die mit dem nächsten Patch via Buff verbessert werden sollen, finden sich insgesamt zehn Charaktere, die alle eins gemeinsam haben: Sie werden wenig bis gar nicht in der aktuellen Pro-Meta gespielt. Waren Picks wie Gangplank, Yasuo oder Gwen während des Splits wenigstens immer Mal wieder Teil der gewählten Team-Kompositionen, sind Champions wie Neeko, Pantheon oder auch Lillia mehr oder weniger komplett aus dem Rift verschwunden.

Dies möchte Riot nun ändern. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass mit Zeri, Ryze, Lee Sin und Jayce vier Champions auf der Nerf-Seite stehen, die quasi den ganzen Split schon extrem beliebt unter den Spielern sind.