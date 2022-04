2. Bundesliga heute: Hamburger SV - Erzgebirge Aue LIVE im TV, Stream & Ticker

Seit vier Jahren spielt der HSV mittlerweile in der zweiten Bundesliga. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Nach dem Abstieg aus der ersten Bundesliga 2018 sollte der direkte Wiederaufstieg in die höchste deutsche Spielklasse erfolgen. Dies Misslang. Seitdem versagen den Rothosen jedes Jahr aufs neue am Schluss der Saison die Nerven.

2. Bundesliga Heute LIVE: Hamburger SV vs. FC Erzgebirge Aue

Aue muss punkten - HSV im Formtief

So konnten die letzten fünf Spiele in der Liga allesamt nicht gewonnen werden. Lediglich zwei Unentschieden und sogar drei Niederlagen stehen zu buche. Zuletzt verloren sie am Samstag mit 1:2 gegen den SC Paderborn. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)