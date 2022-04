Transferhammer: Falcon Esports nimmt Nachwuchsstars von Sandrock Gaming unter Vertrag

Wegen Problemen mit dem Visa konnte Sandrock Gaming nicht am Major teilnehmen und hat sich aufgelöst. Jetzt haben die Spieler eine neue Heimat gefunden.

Eine der wichtigsten Geschichten des vergangenen Winter Split Major spielte sich schon lange vor dem Triumph von G2 in den Grand Finals ab. Sandrock Gaming, das dominierende Team der MENA (Middle East & North Africa)-Region konnte aufgrund von Visa-Problemen gar nicht erst antreten.

Rocket League: Falcon Esports stellt sich neu auf

Die drei spielen auch in Zukunft zusammen und bleiben auch ihrer Region erhalten. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass sie zu einer europäischen Organisation wechseln könnten.

Mit dem neuen Roster ist Team Falcons natürlich direkt der absolute Favorit im kommenden Spring Split in der MENA-Region und die Chancen stehen gut, dass sie auch beim Major Anfang August in London dabei sein werden. Die Premiere vor Publikum ist also vermutlich nur um ein paar Monate aufgeschoben.