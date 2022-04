Premier League: Manchester City-Star Jack Grealish steht vor Mega-Deal mit Gucci

Wie The Athletic berichtet, hat sich der Mittelfeldspieler angeblich mit der italienischen Modemarke Gucci auf eine Zusammenarbeit als Markenbotschafter geeinigt. Demnach soll Grealish für den Vertrag eine hohe siebenstellige Summe erhalten.

Bereits vor dem Deal lässt und ließ sich Grealish immer wieder gern mit den teuren Klamotten in den sozialen Netzwerken ablichten.

Die Besonderheit

Am Dienstagabend steht das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atlético Madrid an, und auch in der Premier League steht der Mittelfeldspieler mit Manchester City vor entscheidenden Partien im Kampf um den Titel. Nur einen Punkt trennt das Team vom Zweitplatzierten Liverpool. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)