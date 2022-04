Anzeige

Premier League: Jürgen Klopp und Liverpool - wo die Erfolgsgeschichte ihren Anfang fand Klopp: „Ja, Liverpool ruft an“

Jannis Blank

Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool seit Amtsantritt erfolgreich. Vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Benfica Lissabon erinnert sich der Deutsche zurück an den alles entscheidenden Anruf.

Jürgen Klopp und FC Liverpool - eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht.

Nach der ersten Premier-League-Meisterschaft 2020 nach 30 Jahren Durststrecke oder dem Gewinn der Champions League 2019 ist Liverpool erneut unter den besten acht Mannschaften Europas vertreten.

Die Erfolgsgeschichte beginnt in Lissabon

In Lissabon hatte Klopp nach sieben intensiven Jahren bei Borussia Dortmund mit seiner Familie im Herbst 2015 eine wohlverdiente Auszeit aus dem Fußball-Leben genommen, als der entscheidende Anruf kam.

Zu dieser Zeit entließen die Reds ihren damaligen Trainer Brendan Rodgers und suchten einen Nachfolger für den vakanten Trainerposten - und die Verantwortlichen kamen schnell auf den Deutschen. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

„Mein Agent hat mich angerufen und mir von dem Interesse erzählt“, schilderte der Welttrainer von 2019 und 2020 die damaligen Ereignisse vor der Reise ins Estádio da Luz am Montag. „Wir waren völlig in Urlaubsstimmung, aber es gab einige Gerüchte, die wir nicht wirklich verfolgt haben. Aber unsere Söhne kriegen alles mit! Ich wusste ein bisschen von ihnen, dass ein paar Dinge passieren könnten, und dann, als wir dort (in einer Kaffeebar, Anm. d. Red.) saßen, klingelte das Telefon.“

Damals habe er nicht viele Anrufe entgegengenommen, erklärte Klopp weiter. „Meine Familie war da, warum sollte ich also mit jemand anderem sprechen?“ Den Anruf seines Agenten wollte der 54-Jährige dann aber doch nicht unbeantwortet lassen. „Als er dann sagte: ‚Ja, Liverpool ruft an‘, starrten mich die Jungs an, und ich sagte nur ‚es ist Liverpool‘.“

„The Normal One“ wird unsterblich

Die Begeisterung der Söhne übertrug sich sogleich auch auf den Vater. „In diesem Moment war für sie die Entscheidung gefallen... Und es war klar, dass wir das tun würden, weil es sich von der ersten Sekunde an richtig anfühlte. Es war definitiv lebensverändernd“, war der ehemalige BVB-Trainer von Anfang an von der Entscheidung überzeugt. „Ich beurteile meine Zeit hier nicht so sehr nach Trophäen. Es geht um die Art und Weise, wie wir spielen, wie wir uns entwickeln und in welchem Zustand sich der Verein befindet. Dies ist ein gesunder Verein in einer guten Situation.“

Also packte Jürgen Klopp samt Familie die Koffer und machte sich auf den Weg nach Liverpool. Er stellte sich als in Anlehnung an José Mourinho als „Normal One“ vor und machte sich über die Jahre bei den Reds unsterblich.