FC Bayern: Tolisso "fertig mit der Welt" - Davies vor Comeback

Bayern München kann im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Villarreal am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) wieder auf Alphonso Davies zurückgreifen.

„Phonzie wird wieder dabei sein, er ist ohne jeglichen Befund, so dass er auch wieder von Beginn an spielen könnte. Das ist im Bereich des Möglichen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag.