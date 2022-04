Neymar: "Ich war betrunken" - PSG-Star reagiert auf brisante Vorwürfe eines Journalisten

Nach seinen beiden Toren gegen Lorient verteilt der PSG-Star einen kräftigen Seitenhieb an einen französischen Journalisten. Der hatte ihn zuvor heftig kritisiert.

Für Paris Saint-Germain mag das 5:1 am vergangenen Sonntag gegen den abstiegsbedrohten FC Lorient nur ein Pflichtsieg gewesen sein.

Für Neymar aber war es offensichtlich eine riesige Befreiung. Der Brasilianer erzielte in diesem Spiel zwei Tore, nachdem er zuletzt hart kritisiert worden war.

Der Jubel auf dem Platz reichte ihm allerdings nicht. Neymar wollte sich offensichtlich an seinen Kritikern und besonders dem französischen Journalisten Daniel Riolo auch noch über Social Media revanchieren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Neymar-Seitenhieb auf Riolo

In einer Instagram-Story postete er ein kurzes Video, das eines seiner beiden Tore gegen Lorient zeigte. Darunter schrieb Neymar süffisant: „Ich war ‚betrunken‘. Deshalb wird es wohl geklappt haben... wie man so schön sagt.“

Hintergrund: Riola hatte Neymar nach den beiden Pleiten von PSG gegen Real Madrid in der Champions League (1:3) und Monaco in der Liga (0:3) scharf attackiert. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

„Neymar trainiert kaum noch, er kommt in einem erbärmlichen Zustand an, kurz davor, betrunken zu sein“, warf der Reporter des Rundfunksenders RMC Sport dem 30-Jährigen in einem Podcast vor.