FIFA 22: Von wegen Vizepauli! Kiezkicker triumphieren im DFB-ePokal

Dem Roster um Mustafa „FCSP_Musti″ Cankal, Erol „Erol96x“ Bernhardt und Kamal „FCSP_Kamal“ Kamboj waren die Pleiten der jüngeren Vergangenheit über das gesamte Event nicht anzumerken. Dabei war das Line Up erst vor kurzem zum zweiten Mal in Serie im Finale der Virtual Bundesliga Club Championship gescheitert. Doch dem spöttischen Ausdruck „Vizepauli“ sollten die Jungs vom virtuellen Millerntor an diesem Wochenende keine Ehre machen.

Underdogs ohne Chance

Auch die folgende Achtelfinal-Begegnung mit der SG Gensingen/Grolsheim 07 sollte nur ein kleines Hindernis bleiben. Erneut konnten die „eKiezkicker“ die Best-of-Three-Serie ohne Punktverlust gewinnen. Die eigenen Gesetze des Pokals schienen sich der Qualität des Trios unterordnen zu müssen. Besonders Erol, der in Virtual Bundesliga selten zum Einsatz kam, stellte seine Fertigkeiten in FIFA 22 eindrucksvoll zur Schau.

Harte Brocken am Finaltag

Beide Hände am Titel

Nach dem 5:2-Schützenfest von Erol gegen Deniel „Denii_10″ Mutic, vergoldete Kamal den Tag mit einem verdienten 2:0 gegen Simon „harter_schuss22″ Zügel. Die eFootballer des FC St. Pauli waren am Ziel ihrer Träume angekommen. Die Bilder in der Facecam sprachen Bände. Im Gegensatz zu den vorherigen Events konnten die Pros ihre Leistung bis in die entscheidenden Matchups konservieren. Zwei und nicht nur die berühmte eine Hand am Titel symbolisieren den Lohn der Mühen.