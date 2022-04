FC Bayern: Pressekonferenz LIVE im Ticker mit Nagelsmann & Hernández vor Champions League

Der FC Bayern reist am Mittwoch nach Villarreal, um das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League zu bestreiten. Trainer Julian Nagelsmann steht vor dem Spiel in der Pressekonferenz Rede und Antwort.

Nach dem Einzug ins Viertelfinale will der FC Bayern nun auch das Halbfinale in der Champions League erreichen.

Am Mittwoch wartet dabei das Hinspiel beim FC Villarreal (FC Villarreal - FC Bayern ab 21 Uhr im LIVETICKER) .

+++ Hernández über Coach Emery +++

„Er ist ein großartiger Trainer. Überall wo er war, hatte er Erfolg. Jetzt ist er mit Villarreal auch schon sehr weit in der Champions League gekommen. Aber wir sind sehr selbstbewusst und wollen in die nächste Runde einziehen.“

+++ Hernández über seine Ansprüche +++

„Ich passe mich immer besser an die Mannschaft an. Ich will immer mein Bestes geben auf dem Platz. Ich bin sehr glücklich und fühle mich immer besser hier.“