Eklat! Übertragung von BVB-Spiel gegen Leipzig von russischem Sender abgebrochen

BVB-Blamage! Can wird zum Unglücksraben

Ob das allerdings auch in Zukunft noch so sein wird, ist zumindest fraglich. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Am vergangenen Samstag konnten die russischen TV-Zuschauer vom Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig nur die Anfangsphase verfolgen. Dann brach die Übertragung noch vor der Halbzeitpause ab.

Der Sender sah sich zu dieser Entscheidung, von der zuerst sport.de und ntv.de berichteten, veranlasst, nachdem der BVB und seine Fans auf verschiedenen Wegen eine klare Botschaft in die Welt sandten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Stoppt den Krieg“

„Leider müssen wir die Ausstrahlungen aus Gründen abbrechen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen“, sagte Kommentator Igor Kytmanov nach dem Abbruch der Übertragung und klagte angesichts der pro-ukrainischen Kundgebungen: „Generell heißt es, dass Fußball und Politik getrennt betrachtet werden sollen, aber diese Regel wird in der Bundesliga nicht immer respektiert.“

Dass auch bei russischen Fußball-Übertragungen im TV auf Anordnung der Politik der Begriff „Krieg“ in Zusammenhang mit der Invasion in die Ukraine nicht verwendet werden darf, erwähnte der Kommentator freilich nicht.

Bundesliga sendet weiter in Russland

Was das Spiel in Dortmund anging, hat sich der Sender offensichtlich nur in den ersten Minuten daran gehalten.