EU Masters Play-Ins: Unicorns of Love SE schon mit einem Bein in der Knock-Out-Stage

Die Unicorns of Love Sexy Edition sind gut in die EU Masters gestartet © UOL SE via Twitter

Die Unicorns of Love Sexy Edition haben ihre gute Form aus der regulären Saison auch auf die internationale Bühne der EU Masters transferieren können. Der Drittplatzierte der heimischen Strauss Prime League besiegte am gestrigen Tag nacheinander das kroatische Team Valiance, Bifrost aus Norwegen, sowie die tschechische eSports-Organisation eSuba und steht nun folgerichtig auf Platz eins der Gruppe B.

Zur Erinnerung: Die ersten beiden Teams jeder Gruppe ziehen in die sogenannte Knock-Out-Stage ein, wobei die Gruppenersten jeweils gegen einen Gruppenzweiten aus einer anderen Gruppe im Best-of-Three-Format um den Einzug in die Main-Stage der EU Masters spielt.

Auch französische Teams ungeschlagen

Neben den Unicorns of Love in der Sexy Edition gab es mit Vitality.Bee (Gruppe C) und Karmine Corp (Gruppe D), dem Team von Ex-LEC-Star Martin „Rekkles“ Larsson, noch zwei weitere Teams, die mit 3:0 Siegen ihre Gruppe dominierten. Ebenso wie die Einhörner stehen die beiden französischen LFL-Vertreter an der Spitze ihrer Gruppen und zählen damit jetzt schon zu den Favoriten auf einen der vier noch ausstehenden Plätze für die Main-Stage.