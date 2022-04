Ski Alpin vor Revolution! Riesenslalom-Beben droht - und neue Weltcup-Rennen

In der kommenden Saison könnte der Weltcup-Kalender der Alpinen komplett anders aussehen. Doch dem FIS-Präsidenten Johan Eliasch droht bereits etwas Gegenwind.

Wie sieht die Zukunft des alpinen Ski-Zirkus aus? Diese Frage könnte in den kommenden Tagen zu einem großen Knall führen!

Ski-Weltcup: Mehr Rennen in Asien?

Sicher ist bisher nur, dass der Saisonstart wie immer in Sölden stattfinden wird - und es anschließend zu einer Premiere kommt: Zum ersten Mal wird es Abfahrtsrennen vom Matterhorn geben, Start ist dabei auf rund 4.000 Metern Höhe!

Die Fahrerinnen und Fahrer könnten im kommenden Winter erneut auf den Strecken der Olympischen Winterspiele von Peking fahren, die Verantwortlichen erhoffen sich davon einen enormen Popularitätsschub in Asien. Viele nationale Verbände und Experten fürchten jedoch, dass die Rennen vor Ort auf wenig Interesse stoßen werden.

Riesenslalom-Revolution: Bald nur noch ein Lauf?

Doch eine Neuverteilung der Weltcup-Orte könnte nicht die einzige Revolution im kommenden Winter bleiben - auch bei den alpinen Disziplinen soll sich einiges tun: So steht nicht nur der Super G vor dem Aus , sondern auch dem Riesenslalom droht eine grundlegende Reform.

Laut dem SRF soll FIS-Präsident Eliasch die Rennen auf einen Lauf verkürzen wollen. Der Hintergedanke des schwedisch-britischen Geschäftsmanns: Kürzere Rennen erhöhen die Attraktivität fürs Fernsehen - und könnten so dabei helfen, mehr TV-Erlöse zu erzielen.

Auch komplett neue Formate könnten Einzug in den Weltcupkalender erhalten. Möglicherweise wird es dann zur Weltcup-Premiere von Indoor-Rennen kommen.

Für den Alpin-Direktor der Schweizer, Walter Reusser, kommt das aktuelle Vorgehen einer „Operation am offenen Herzen“ gleich.

FIS plant weitere Reformen rund um Ski-Weltcup

Die geplanten Umwälzungen in diesem Jahr sind womöglich jedoch nur der Anfang zahlreicher Reformen, denn: Am 26. Mai steht bei der FIS die Präsidentschaftswahl an.