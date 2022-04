Hertha vorerst ohne Stammtorhüter Schwolow und Stark

Hertha BSC muss im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga vorerst auf Stammtorhüter Alexander Schwolow verzichten. Der 29-Jährige steht der Mannschaft von Cheftrainer Felix Magath wegen einer Sehnenverletzung am Oberschenkel "erst einmal nicht zur Verfügung", teilte der Tabellen-17. am Dienstag mit. Schwolow war im Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen (1:2) in der 16. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt worden.