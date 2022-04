Hamann vor Gipfeltreffen: "Viel spricht für Liverpool"

Sky-Experte Dietmar Hamann glaubt an einen Sieg des FC Liverpool im englischen Premier-League-Kracher bei Manchester City am Sonntag.

Sky-Experte Dietmar Hamann glaubt an einen Sieg des FC Liverpool im englischen Premier-League-Kracher bei Manchester City am Sonntag (17.30 Uh). „Ich sehe keinen in der klaren Favoritenrolle, aber es spricht viel für Liverpool“, sagte der ehemalige Fußball-Nationalspieler dem SID: „Sie sind inzwischen unheimlich stabil und kassieren kaum Gegentore.“