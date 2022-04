DEL, Pre-Playoffs: Kölner Haie mit unfassbarem Comeback - Playoffs statt Abstieg!

Die Kölner Haie krönen eine herausragende Aufholjagd in der DEL und ziehen in die Playoffs ein. Ist nun die Meisterschaft nach langen Abstiegssorgen möglich?

Uwe Krupp riss die Arme hoch, klopfte seinen Spielern anerkennend auf die Schultern und strahlte über das ganze Gesicht: Schon vor Spielschluss jubelte der Trainer der Kölner Haie über das Happy End eines Eishockey-Dramas, das den Traditionsklub doch nicht in die zweite Liga, sondern wieder in die Playoffs führte.

„Wir standen mit dem Rücken zur Wand“, sagte der ehemalige Bundestrainer nach dem 1:0 nach Verlängerung zum Hauptrundenabschluss gegen den ERC Ingolstadt und erinnerte an „das Abstiegsgespenst“. (NEWS: Alles Wichtige der DEL)

Kölner Haie: „Reise nicht vorbei“

35 Tage später zog der achtmalige Meister, zwischenzeitlich Vorletzter und in höchster Not, erstmals seit 2019 wieder in die Playoffs ein.