Wechselpanne: Der FC Bayern hätte es genauso gemacht - Kommentar

Der SC Freiburg hat nach dem Wechselfehler des FCB Einspruch eingelegt. SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk hat eine klare Meinung zu dieser Posse, in die der Verein gezwungen wird.

In seiner Presseerklärung am Montag gibt sich der SC Freiburg alle Mühe, den Eindruck von einem Prozesshansel zu vermeiden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Man befinde sich „in einem unverschuldeten Dilemma“, steht dort zu lesen, man sei von der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB „formal in eine aktive Rolle“ gezwungen worden, „um die Vorgänge rechtlich überprüfen zu lassen“. Und damit es niemand übersieht: Alles geschehe „wider Willen“.

Wenige Sätze tiefer folgt, worum es geht: Der SC Freiburg wird Einspruch gegen das 1:4 einlegen, das man am vergangenen Samstag gegen Bayern München erlitten hat , und den Einspruch damit begründen, dass der Gegner Sekunden lang zu zwölft statt zu elft auf dem Rasen gestanden hat. Mit der Rolle als Kläger, so Freiburg, fühle man sich „ausgesprochen unwohl“: Man bürde ihnen die „Verantwortung für die Aufarbeitung“ auf.

„Freiburg muss sich nicht entschuldigen“

Die vorauseilende Entschuldigung für alles, was diese Woche juristisch folgen wird, ist komplett unangebracht.

Der SC Freiburg muss sich für nichts entschuldigen, sondern hat sogar das gute Recht, dass eine Lücke, die das Regelwerk offenbar nicht restlich schließen kann, vor DFB-Gremien ausgeleuchtet und bewertet wird. So läuft das Rechtssystem nun einmal. Der FC Bayern hätte umgekehrt, Hand drauf, nicht anders gehandelt.

Dass der SC Freiburg trotzdem um Nachsicht bettelt, hat schon seine Gründe. In Umfragen zeigt die Öffentlichkeit herzlich wenig Verständnis dafür, dass eine sportliche Niederlage via Petitesse in einen juristischen Sieg umgewandelt werden soll.