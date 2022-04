Premier League: Manchester-Trainer Ralf Rangnick rechnet mit seinen Stars ab

„Im Hinblick auf die Körperlichkeit zweitklassig“

Mit aktuell nur Platz sieben in der Tabelle scheint die Champions-League-Qualifikation in ernster Gefahr zu sein. Das merkt offensichtlich auch der deutsche Trainer, der nach dem enttäuschenden Remis jetzt mit seiner Mannschaft abrechnete. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

„Ich glaube nicht, dass es uns an Charakter mangelt, aber was in einigen Phasen des Spiels offensichtlich war, ist, dass wir im Hinblick auf die Körperlichkeit zweitklassig waren. Wann immer es Körperkontakt gab, waren wir zu oft zweiter Sieger. Das ist etwas, was wir für den Rest dieser Saison, aber noch mehr für die nächste Saison, besser machen müssen“, echauffierte sich Rangnick über die körperliche Schwäche seiner Stars.